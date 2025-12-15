Sinem Ünsal ve Berk Cankat'tan romantizm dolu yeni pozlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzak Şehir’de 'Alya' rolünü oynayan Sinem Ünsal, uzun zamandır meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor. Ünsal son olarak romantik karelerini Instagram'dan paylaştı.

Dizinin yeni sezon çekimleri başlayınca ayrı kalan sevgililer, bir davette boy gösterdi. Özel hazırlanan sevgililer, yana yana gelince aşk dolu pozlar verdi.

"SEVGİLİM"

Sinem Ünsal, sevgilisi ve meslektaşı Berk Cankat ile yeni karelerini "Sevgilim. Son foto en sevdiğim" notuyla Instagram'dan paylaştı.

"CANIM EŞİM"

Ünsal’a, sevgilisi Berk Cankat’tan romantik bir doğum günü mesajı gelmişti. Aşklarını doludizgin yaşayan çiftin doğum günü mesajındaki bir detay dikkatlerden kaçmamıştı.

Sinem Ünsal’a “Canım eşim” diye hitap eden Berk Cankat, paylaşımında, "Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim." ifadelerini kullanmıştı.