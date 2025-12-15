Ebru Gündeş imajını yeniledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2021 yılında Reza Zarrab ile yollarını ayıran Ebru Gündeş, Şubat 2024’te Dubai’de iş insanı Murat Özdemir ile hayatını birleştirmişti. Ancak bu birliktelik kısa sürdü.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kısa süren evliliğinin ardından gelen çarpıcı imaj değişikliği gündeme geldi.

"İYİ Kİ DOĞMUŞUM"

Boşanmadan kısa süre sonra Ebru Gündeş, filtreli ve tamamen değişmiş bir yüzle döndü. "Gerçekten İyi ki Doğmuşum" notuyla son halini paylaşan Ebru Gündeş, takipçilerini şaşırttı.

Önce saçlarını kestiren Ebru Gündeş, giyim tarzını da baştan aşağı değiştirdi. Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim ise görenleri bir hayli şaşırttı.

Yüzündeki belirgin değişim ve pürüzsüz görünüm sonrası sosyal medyada yorum yağdı.