Hadise'den 2025'e dansla veda etti! Dekoltesine yorum geldi

Geçtiğimiz günlerde merdivende verdiği garip pozlarla dillere düşen Hadise, durmak bilmiyor. Ünlü şarkıcı, şimdi de 2025'e veda dansıyla dikkat çekti.

YENİ YILA HAZIR

'Güle güle 2025' notunu düştüğü bir video paylaşan Hadise'nin arkadan ve önden dekolteli elbisesiyle ettiği dans, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kimileri Hadise'nin dansını eleştirdi. Kimileri ise Hadise'nin dansından çok dekoltesinin göz önünde olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada, Hadise Açıkgöz de ifade vermişti.

Hadise verdiği ifadesinde, mesleğinin sanatçı olduğunu, aylık gelirinin ise 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söylemişti.