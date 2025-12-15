Abone ol: Google News

Hadise'den 2025'e dansla veda etti! Dekoltesine yorum geldi

Her paylaşımıyla sosyal medyada olay yaratmayı başaran ünlü şarkıcı Hadise, yine sosyal medyayı salladı. 2025'e veda dansıyla dikkat çeken Hadise'nin dansından çok dekoltesi konuşuldu.

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 11:21
  • Ünlü şarkıcı Hadise, "Güle güle 2025" notuyla bir dans videosu paylaştı ve elbisesinin dekoltesi sosyal medyada daha çok konuşuldu.
  • Kimileri dansını eleştirirken, kimileri de dekoltesine odaklandı.
  • Hadise, uyuşturucu kullanımı soruşturmasında da ifade verdiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde merdivende verdiği garip pozlarla dillere düşen Hadise, durmak bilmiyor. Ünlü şarkıcı, şimdi de 2025'e veda dansıyla dikkat çekti.

YENİ YILA HAZIR

'Güle güle 2025' notunu düştüğü bir video paylaşan Hadise'nin arkadan ve önden dekolteli elbisesiyle ettiği dans, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kimileri Hadise'nin dansını eleştirdi. Kimileri ise Hadise'nin dansından çok dekoltesinin göz önünde olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada, Hadise Açıkgöz de ifade vermişti.

Hadise verdiği ifadesinde, mesleğinin sanatçı olduğunu, aylık gelirinin ise 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söylemişti.

