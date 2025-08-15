Sinem Ünsal'ın bikinili kareleri! Takipçileri çok beğendi

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisindeki Alya karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Sinem Ünsal, yazı sevgilisi Berk Cankat ile tatil yaparak geçiriyor.

Sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan çiftin aşklarını dolu dolu yaşadıkları gözlerden kaçmıyor.

BİKİNİLİ KARELER GELDİ

32 yaşındaki güzel oyuncu, aktif oldğu Instagram hesabından ilgi gören paylaşımlarına devam ediyor. Bikinili karelerini yayınlayan Sinem Ünsal'ın Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımlar, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuru aldı.