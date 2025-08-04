Birçok dizide yer alarak sevilen bir isim haline gelen Sitare Akbaş, dünyaevine girdi.

Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, evlendi.

AİLE ARASINDA DÜĞÜN

Oyuncu çift, aile bireyleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğün yaptı.

Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu'nun nikâh töreni ve düğüne aile eğlenceli anlar, sosyal medyadan paylaşıldı.

"14 YILLIK ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

Cengiz Orhonlu ile yakın arkadaş olduklarını ancak bu arkadaşlığın aşka dönüştüğünü açıklayan Sitare Akbaş; "Cengiz ile 14 yıllık çok yakın arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik.

Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes tabii çok şaşırdı.

Şaşırdık ama böyle güzel değişik bir hikâye hediye hayat bize. Biz de çok mutluyuz. Mutluluğunuz aynı olsun" dedi.