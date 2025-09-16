Sofia Vergara hastanelik oldu! Emmy Ödülleri'ne katılamadı

Dünyaca ünlü dizi endüstrisinin en prestijli ödülü Emmy, geçtiğimiz gün sahiplerini buldu.
Los Angeles'ta düzenlenen tören, katılan ünlü isimlerle birlikte magazin gündeminde yer aldı. Hollywood'un parıltılı isimleri, adeta şıklık yarışına girdi.
SOFIA GİDEMEDİ
Güzel oyuncu Sofia Vergara ödül töreninde yoktu. Ünlü oyuncunun dün Emmy Ödülleri'nde ödül vermesi planlanıyordu.
Modern Family dizisindeki Gloria rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, ödül törenine gidemedi ve hastanelik oldu.
"ACİLE GİTTİM"
Vergara, gözündeki alerjik reaksiyon nedeniyle törene katılamadığını esprili bir dille açıkladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Vergara pozuna, "Emmy törenine gidemedim ama acile gittim." notunu ekledi.