Son hali görenleri şaşırtıyor! Şafak Sezer zayıflama sırrını verdi

‘Kolpaçino’ , ‘Kutsal Damacana’ gibi filmlerle izleyicilerin karşısına çıkan Şafak Sezer, yer aldığı başarılı projelerle beğenilen isimlerden.

Önceki gün bir mekanda evliliğinin 25. yılını kutlayan Sezer, zayıf görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekti.

"AŞKIMIZ SAĞLAMLAŞIYOR"

Mekan çıkışı samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, uzun yıllardır devam eden evliliği için “Film çekimleri başlayınca ayrılıklar oluyor ama bizde tam tersi, ilişkimiz daha da sağlamlaşıyor” ifadelerini kullandı.

"BOĞAZIMDAN KESMİYORUM"

Son yıllarda verdiği kilolarla adından söz ettiren Sezer, fit görüntüsüyle adından söz ettirdi. Nasıl kilo verdiğini açıklayan Sezer, şu ifadeleri kullandı: "Kilo veriyorum azimli bir şekilde… Sadece yürüyerek ve küçük ağırlık çalışarak… Boğazımdan da kesmiyorum. Her gün yaklaşık bir saat yürüyorum, yetiyor bana”

Sezer, 25 yıldır Esra Sezer ile gözlerden uzak bir evlilik yaşıyor. 1999 yılında hayatlarını birleştiren çiftin Sude ve Irmak adından iki kız çocuğu var.