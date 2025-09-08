Son haliyle dikkat çekiyordu! Zara'dan 'zayıflama iğnesi' iddiasına cevap verdi

Aldığı kilolar yüzünden bir dönem eleştirilen ünlü şarkıcı Zara, hakkında yapılan olumsuz yorumlardan dolayı zayıflama kararı almıştı.

Fazla kilolarından kurtulan Zara, bu süreçte yediklerini de takipçileriyle paylaşmıştı. Hızla kilo verdiği için zayıflama iğnesi kullandığı ileri sürülen Zara'dan cevap geldi.

"ÇOK ZORLANDIM"

Söylentileri yalanlayan şarkıcı, “Çok zorlandığım üç ay geçti. ‘Ameliyat oldu’ ve ‘Zayıflama iğnesi’ yaptırdı diyorlar, asla öyle bir şey yok. 24 saatte tek öğün yemek yedim. Protein ve sebzelerle beslendim. Bunu bir uzman eşliğinde yaptım.” dedi.