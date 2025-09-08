Abone ol: Google News

Son haliyle dikkat çekiyordu! Zara'dan 'zayıflama iğnesi' iddiasına cevap verdi

16 kilo verdikten sonra eski halinden eser kalmayan Zara, zayıflama iğnesi kullandığı iddiasına ilk kez cevap verdi.

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 13:28
Aldığı kilolar yüzünden bir dönem eleştirilen ünlü şarkıcı Zara, hakkında yapılan olumsuz yorumlardan dolayı zayıflama kararı almıştı.

Fazla kilolarından kurtulan Zara, bu süreçte yediklerini de takipçileriyle paylaşmıştı. Hızla kilo verdiği için zayıflama iğnesi kullandığı ileri sürülen Zara'dan cevap geldi.

"ÇOK ZORLANDIM"

Söylentileri yalanlayan şarkıcı, “Çok zorlandığım üç ay geçti. ‘Ameliyat oldu’ ve ‘Zayıflama iğnesi’ yaptırdı diyorlar, asla öyle bir şey yok. 24 saatte tek öğün yemek yedim. Protein ve sebzelerle beslendim. Bunu bir uzman eşliğinde yaptım.” dedi.

