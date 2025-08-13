Sunucu Ece Erken'den samimi açıklamalar: "Biz erkek gibi olduk, erkekler de prenses oldu"

Şarkıcı Sinan Akçıl ile başlayan ilişkisi hızlı başlayıp hızlı biten ünlü sunucu Ece Erken, şu ıralar Çeşme’deki evinde tatil yapıyor.

Şimdiki kadın-erkek ilişkileri hakkında düşüncelerini dile getiren Ece Erken,

çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Erken'in açıklamalarından ara başlıklar:

"TEK AŞKIM EYMEN"

"Hayatımda, kalbimde, gönlümde şu an sadece oğlum Eymen var.

En büyük hatam; insanlara fazla güvenip inanmam.

Tek başıma çocuk büyütmek beni çok yordu. Allah’tan Eymen beni hiç üzmüyor.

"17 YAŞIMDA AİLENİN ERKEĞİ OLDUM"

Bu hayatta güçlü olmaktan başka şansım yok. 12 yaşımda çalışmaya başladım, 17 yaşımda ailemin erkeği oldum.

Ailemle bu aralar sık görüşmüyorum. Ne kadar az görüşürseniz o kadar az kavga çıkıyor.

Bu sözü hiç sevmiyorum ama erkek gibi olduk. Erkekler de olmuş prenses! Trip atıyorlar. Biz kadınlar ayaklarımızın üzerinde dimdik duruyoruz. Prenses erkeklere no!"

"CEM ÇOK TATLI"

Ece Erken, ekran partneri Cem Özkök’e “Cem benin çok yakın dostum. Çok seviyorum. Çok tatlı. Ama aramızda aşk olması imkânsız.” dedi.

"TÜKÜRDÜĞÜMÜ YALADIM"

Ece Erken, ikinci eşi Serkan Uçar’ın, oğulları Eymen ile görüşmediğini ve nafakasını aylarca ödemediğini söylemiş, “Allah, vicdan sahibi olmayana çocuk yaptırmasın” demişti. Ama sular duruldu. Kriz bitti. Ece, “Eymen ile babası görüşmeye başladı. Araları güzelleşti. Bir şans daha verdim. Evlat olunca ortada tükürdüğünüzü yalayabiliyorsunuz, net söylüyorum.” dedi.