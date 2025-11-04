Survivor 2026 kadrosu oluşmaya devam ediyor! Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı

- Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonuna katılacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonuna katılacak yeni isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor.
Ünlü yapımcı ve sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda efsane futbolcu Mert Nobre’nin kadroya dahil olduğunu duyurdu.
BAŞARI DİLEDİ
Ilıcalı paylaşımında, “Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.