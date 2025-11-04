Abone ol: Google News

Survivor 2026 kadrosu oluşmaya devam ediyor! Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı

Survivor 2026 için hazırlıklarına devam eden ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'a katılacak yeni yarışmacıyı duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 12:38
Survivor 2026 kadrosu oluşmaya devam ediyor! Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı
  • Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonuna katılacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor.
  • Son olarak, efsane futbolcu Mert Nobre'nin kadroya dahil olduğunu duyurdu.
  • İlıcalı, sosyal medya üzerinden Mert Nobre'ye başarı dileklerini iletti.

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonuna katılacak yeni isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor.

Ünlü yapımcı ve sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda efsane futbolcu Mert Nobre’nin kadroya dahil olduğunu duyurdu.

BAŞARI DİLEDİ

Ilıcalı paylaşımında, “Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri