Survivor Almeda Baylan kendisine gelen mesajlar sonrası çıldırdı

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Survivor'da Gönüllüler takımında yarışıp ekipten 4 çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıkan Almeda Baylan adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı, Baylan'ın yarışmadan diskalifiye edildiğini açıklamıştı.

''EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

Yarışmadan sonra açıklamalarda bulunan Almeda, Survivor'da kaldığı sürede 29 kilo verdiğini söylemişti.

Almeda, sözlerinin devamında ise ''Ayşe Yüksel, Survivor'da en büyük pişmanlığım. Yüzümden gülüp, arkamdan konuştu. Bizi ispiyonlayan tek bir isim vardı o da Ayşe'ydi" diye konuşmuştu

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI OLMUŞTU

Survivor macerası sona eren Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde de burun estetiği ameliyatı olmuştu.

Değişimiyle şaşırtan ünlü isim, elendikten sonra Instagram'ı sık kullanmaya başladı.

MESAJLARI GÖRÜNCE ADETA DELİRDİ

Kendisine bir kullanıcı tarafından gelen, 'yalancı sahtekar', 'tipe bak sevimsiz', 'alkolik manyak' mesajlarını paylaşan ünlü isim çılgına döndü.

DAVA AÇACAĞINI AÇIKLADI

Bu mesajlara kayıtsız kalmayacağını belirten ve Instagram hesabından paylaşım yapan Almeda, "Canlarım bu kalbi leş biri. Bir de esnaf olacak, böyle insanlara haddini bildirmek gerekir. Avukatım ile görüştüm, hakkında suç duyurusunda bulunacağım.

Şahsıma hakaret suçundan maddi - manevi dilekçe hazırlandı. Yarın ilk işim dava açmak. Ben kimseye kendimi ezdirmedim, ezdirmem de. Hakkımı hep savundum" ifadelerini kullandı.