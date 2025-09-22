Abone ol: Google News

Survivor Ayşe Yüksel nişanlandı! Törenden fotoğraflar yayınladı

Ekranların sevilen yarışması Survivor'la adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel, sevgilisi Sercan Saray ile nişanlandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 10:33
Survivor Ayşe Yüksel nişanlandı! Törenden fotoğraflar yayınladı

Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde diyet yaptığını açıklayan ünlü isim, bir haftada 2,5 kilo verdiğini belirtmişti.

Son dönemde yaptığı diyet ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Ayşe Yüksel şimdi de evlilik yolunda ilk adımı attı.

AİLE ARASINDA

Sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi aldığını belirten Ayşe Yüksel, aile arasında nişan yaptı. Yakın akrabaları ve dostlarının katıldığı nişan töreninden kareler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Nişanlanan çift peş peşe fotoğraflar yayınladı. Ayşe Yüksel'e tebrik mesajları yağdı.

Magazin Haberleri