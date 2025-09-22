Survivor Ayşe Yüksel nişanlandı! Törenden fotoğraflar yayınladı

Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde diyet yaptığını açıklayan ünlü isim, bir haftada 2,5 kilo verdiğini belirtmişti.

Son dönemde yaptığı diyet ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Ayşe Yüksel şimdi de evlilik yolunda ilk adımı attı.

AİLE ARASINDA

Sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi aldığını belirten Ayşe Yüksel, aile arasında nişan yaptı. Yakın akrabaları ve dostlarının katıldığı nişan töreninden kareler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Nişanlanan çift peş peşe fotoğraflar yayınladı. Ayşe Yüksel'e tebrik mesajları yağdı.