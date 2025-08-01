Survivor günleri! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Nagihan Karadere itirafı geldi

Survivor yarışmasıyla ünlendikten sonra kariyerine şarkıcılıkla devam eden ve şu sıralar rapçi Canbay ile mutlu bir ilişki yaşayan Kalaycıoğlu, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki 'Gör Beni' programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı, çarpıcı açıklamalarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Survivor günlerinden bahseden Kalaycıoğlu, Nagihan Karadere hakkında da bir itirafta bulundu.

Kalaycıoğlu, "2021’deki ilk Survivor sezonunda oraya herhangi bir ücret karşılığı gitmiyorduk. Biraz kendimi ne kadar yenebileceğim, ne kadar başarılı olabileceğim gibi sorular vardı kafamda. Ama en çok da şu: Seçmelere gittiğimde o kadar başvuran arasında 'Benim neyim eksik?' diye düşünerek başvurmuştum. Seçilince de çok mutlu oldum. 2021 sezonunda bir şey kazanmadım. All Star sezonu ise gerçekten çok zordu. Ama herkesin para için gittiğini düşünmüyorum. Zaten içinde hırs olan insanlar bu yarışmaya katılmak istiyor." diye konuştu.

"ZOR BİR KARAKTER"

Çağlayan'ın ''Orasının insan psikolojisini çok bozduğu Nagihan'dan belli zaten. 5 kere mi 6 kere mi gitti'' demesi üzerine Aleyna; ''Olabilir 4-5 olabilir. Onunla da çok büyük bir gerginliğimiz oldu. Ben artık yarışmayı bırakmaya gelmiştim. Sonra bir şekilde kalmaya karar verdim. Ama o da çok zor bir karakter. Adada özellikle, normal hayatta bilmiyorum çok görüşmüyoruz. Orada biraz zorakilikten de doğan arkadaşlıklar olduğu için onu en fazla ne kadar devam ettirebilir insanlar bilmiyorum. Ben denedim kendi adıma ama çok olmadı. Oradan görüştüğüm çok kişi yok, çok nadir, bir iki kişi.

Gerçekten bana bunu söylüyorlardı hep; iki kere gidenlerin psikolojisi tamamen artık bozuluyor diye. İkinci gittiğimden sonra psikolojik olarak birçok şeyin değiştiğini ben de fark ettim. Yani bazen eski Aleyna'yı çok özlüyorum mesela.'' dedi.