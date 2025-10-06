Survivor Sabriye Şengül'ü kızdıran yorum! Kendini tutamadı cevap verdi

Survivor yarışmasıyla adını duyuranlardan ünlü sporcu Sabriye Şengül, karma dövüş sporcusu olarak biliniyor.

Sivri dilli açıklamaları ve paylaşımlarıyla da gündeme gelen Şengül, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim, antrenman yaptığı bir videosuna gelen çirkin yorumu ifşa ederek, sosyal medya kullanıcısına tokat gibi yanıt verdi.

"BÖYLE SPOR OLMAZ OLSUN"

Sabriye Şengül takipçisinden gelen ''Yuh be böyle spor, meslek olmaz olsun. Kadın erkek böyle mi olur? Karı koca güreşiyor sanki. Bir kadın için ne üzücü. Dokunulmadık, tutulmadık yeri kalmıyor kadının'' sözlerine; ''Ben profesyonel bir sporcuyum. Yaptığım antrenmanlar ağır olduğu için erkekle çalışıyorum. Çalıştığım herkes benim için kardeşim gibi. Bu spor dalında kimse farklı gözle bakmaz, yanaşmaz. Öyle bir durum olursa gerekeni yaparım. Beni bilen bilir.'' yanıtını verdi.

"SEBEBİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Modacı Pınar Kerimoğlu’nun programına konuk olan Sabriye Şengül, Adem Kılıççı ile neden konuşmadığını açıklamıştı. Şengül, "Adem’in olduğu yerde olmayayım. Onu kardeşim, dostum gibi görüyordum. Ama gerçek yüzünü seyirciler de görmüştür. Bizim zamanımızda da beni potaya göndereceklerdi. Adem’e, ‘İsmimi yazabilirsin’ demiştim. Bana, ‘Yok, ben seni yazar mıyım? Halkın gözünde kötü görünürüm o zaman’ dedi. Ama ben ne olursa olsun onun ismini yazmazdım. Adem’e kızgın olduğum tek konu bu değil. Sebebini çok iyi biliyor. Bir ara karşılaşınca soracağım: ‘Sen nasıl Sema’nın yüzüne bakıyorsun?’ Ne söylerse söylesin, artık inanmam." ifadelerini kullanmıştı.