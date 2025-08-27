Survivor Serenay Aktaş, Murat Yıldırım'ı ifşaladı

Bu sezonda ekranlarda olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Güller ve Günahlar dizisiyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Murat Yıldırım’ın, proje için daha önce anlaşıp, sözleşme imzalayan birkaç oyuncuyu işten çıkarttığı iddiaları vardı.

Ünlü isim hakkında bir yeni iddia daha gündeme geldi.

Survivor ile tanınan ve daha sonra oyunculuk yapmaya başlayan Serenay Aktaş, önemli bir iddiada bulundu.

2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinin başrolünde olan Aktaş, o dönem diziye kabul edilmedi.

YAŞÇA KÜÇÜK KADIN İSTEDİ

Serenay Aktaş, Instagram hesabından diziyle bütçe konuşmak üzereyken Murat Yıldırım'ın 'Karşımda daha küçük gösteren birini istiyorum' demesi üzerine kadroya alınmadığını iddia etti.