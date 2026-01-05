Survivor'dan ilk elenen isim belli oldu! Selen Görgüzel adaya veda etti

- Survivor 2026'da ilk elenen isim Selen Görgüzel oldu.
- Gönüllüler takımı, oylama sonucunda Selen'in takımlarına katılmasını istemedi.
- Selen Görgüzel, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti.
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de ilk eleme gerçekleşti. 4 Ocak Pazar günü Selen Görgüzel için kader konseyi yapıldı. Konseyde elenen isim belli oldu.
SELEN İLK HAFTADA GÖNDERİLDİ
Seren Ay'la tartışma yaşayan Selen Görgüzel, düelloda sonuncu oldu. Kader konseyinde Gönüllüler takımı oylama yaptı ve Selen'in takımlarına katılmasını isteyip istemedikleri soruldu.
GÖNÜLLÜLER İSTEMEDİ
Gönüllüler takımının Selen'in takımlarına katılmasını istememelerinin ardından Selen Görgüzel, yarışmaya veda etti. Selen mi, Gözde mi elendi sorusu böylece yanıt buldu.