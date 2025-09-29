Survivor'ın iki ünlü ismi! Avatar Atakan ve Nagihan Karadere yıllar sonra buluştu

Sevilen yarışma programı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran eski milli atlet Nagihan Karadere, sivri dilli açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

YENİ SEVGİLİSİ VAR

41 yaşındaki Karadere, geçtiğimiz günlerde özel hayatına dair sevgili detayını da ilk defa açıklayarak bir iş insanı ile aşk yaşadığını söylemişti. Nagihan, ''3-4 aydır bir iş insanı ile aşk yaşıyorum. Şu an küsüz ama hayatımda bir şekilde var. Abidik gubidik sebeplerden küstük. İstanbul'da yaşayan düzgün biri. Şişli'de yaşıyor. İlk adımı o attı'' diye konuşmuştu.

Karadere, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sivri dilli sözleriyle sık sık adından söz ettiren Nagihan, yarışmadan arkadaşı Avatar Atakan ile buluştu.

"ÖZLEMİŞİM BE"

Ünlü isim o anları, ''Neredeyse 10 yıl. Şampiyonla boks gecesinden. Özlemişim be yerin çok ayrı'' notuyla paylaştı.