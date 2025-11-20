Tamer Karadağlı'nın gurur gecesinden kareler! Kızı piyano resitali sundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2022 yılında nikah masasına oturan Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı'nın Zeyno adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti. Evlilikleri 2007 yılında biten çiftin kızı, müzik alanındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

19 yaşındaki genç müzisyen Zeyno, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Beytepe Kampüsü’nde senfoni orkestrasıyla sahneye çıktı. Bu özel gecede Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı da kızını yalnız bırakmadı.

"HEPSİNİN YOLU AÇIK OLSUN"

Kızıyla gurur duyan Karadağlı “Tüm öğrencileri her zaman gururla seyrediyorum. Ama kızım olunca bu gurur daha başka oluyor. Genç sanatçı adayları harika işler çıkarıyor. Hepsinin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Zeyno Karadağlı , Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde okuyor. Arzu Balkan da kızını anlamlı gecede yalnız bırakmadı. Anne ve kızın pozu da büyük ilgi gördü.