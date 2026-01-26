Tarkan ile Hülya Avşar barıştı: Utandırdı beni

Magazin dünyasının iki en önemli ismi Hülya Avşar ile Tarkan, yıllar önce küsmüştü.

Avşar, yıllar önce Tarkan'a ağır ifadeler kullanmıştı. 2011 yılında düzenlenen Kral TV Müzik Ödülleri gecesinde ödülünü almaya gelmeyen Tarkan, Hülya Avşar'ı kızdırmıştı.

"DANGALAK"

Tarkan'a o dönem "Dangalak!" diyen Hülya Avşar, şu ifadeleri kullanmıştı: "Feci saygısız. Tarkan’ın böyle bir hakkı yok. Ben kalkıp ona böyle bir jest yapıyorsam gelip ödülünü alacak. Tarkan kim pardon? Nasıl böyle bir havaya soktular? Vergide birinci mi oldu? Okul mu yaptırdı? Kendime kızıyorum o saygısıza ödül vermeye gittiğim için. N’oluyoruz be, kim be bu! Aaa kim be bu! Ohh, içimde ne varsa döktüm hazır sizi yakalamışken, boğabilirim bile onu! Şu anda sakın karşıma çıkmasın. Bir metre boyunda sadece göbek atıyor diye bu kadar havaya girmesin."

"UTANDIRDI"

Yıllar sonra Türkiye'de konser veren Tarkan, herkesi peşinden koşturdu. Hülya Avşar da kızı Zehra'ya bilet bulabilmek için bu lafların hepsini yuttu. Tarkan'ı aradığını açıklayan Avşar, "Aradan geçmiş kaç sene! Tarkan'ı aradım. Zehra'ya yer ayarladı, kendi ilgilendi. Utandırdı beni" dedi.