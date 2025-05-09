Taze anne Melisa Aslı Pamuk'un yüzü değişti! Son hali gündem oldu

Haber Merkezi
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında hayatını birleştirmişti.
2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikahtan aylar sonra bebek müjdesi vermişti. Ünlü oyuncu 29 Ocak tarihinde de ilk kez anne olmuştu.
BURUN KÜÇÜLDÜ
Taze anne Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde eşi Yusuf Yazıcı'nın şampiyonluk kutlamasında görüntülendi.
Pamuk'un, doğum sonrası ekrandan uzak kaldığı dönemde kemerli burnunu küçülttürdüğü ortaya çıktı.
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