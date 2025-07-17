Taze anne Survivor Sahra Işık, doğum kilolarını vermeye başladı

Survivor yarışmasıyla tanınan fenomen Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile evlenmişti.

FRANSA'DA CİNSİYET PARTİSİ

Fransa'nın başkenti Paris'e seyahat eden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Çiftin erkek bebek beklediği ve bebeğine Pamir ismini verecekleri daha önce duyurulmuştu.

Sahra Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, 12 Haziran 2025'te merakla bekledikleri ilk bebekleri Pamir'e kavuşmuştu.

13 KİLO GİTTİ

Takipçileriyle sık sık soru-cevap yapan Sahra Işık, son olarak "27 günde kaç kilo vermişimdir?" sorusunu yöneltmişti. Bebeğini kucağına aldıktan sonra sağlıklı bir şekilde beslenen ve yediklerine dikkat eden ünlü fenomen, paylaşımında soruya fotoğrafla yanıt vererek doğum sonrası 13 kilo verdiğini açıkladı.