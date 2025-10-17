Tek celsede bitti! Şarkıcı Melek Mosso oyuncu ve model Serkan Sağdıç'tan boşandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ses rengi ve tarzıyla türk pop müziğinde farkını ortaya koyan isimlerden ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun 2 yıl önce evlendiği basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma' davası, bugün görüldü. Davadan bugün karar da çıktı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Melek Mosso ile avukatı katılırken, davalı Serkan Sağdıç da duruşma salonunda hazır bulundu.

AYNI ANDA "BOŞANMAK İSTİYORUZ" DEDİLER

Duruşmada hakim, taraflara ‘Boşanmak istiyor musunuz?' şeklinde soru sordu. Tarafların ayrı ayrı ‘Boşanmak istiyorum' demelerinin üzerine kararını açıklayan mahkeme, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın ‘anlaşmalı' olarak boşanmalarına hükmetti.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın, mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı da öğrenildi.