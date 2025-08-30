Tiyatro sanatçısı Anta Toros hayata veda etti

Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan usta oyuncu Anta Toros (Antaram Torosyan), 77 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının ölümü, ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu.

Sanatçının vefatını Film San Vakfı sosyal medya hesabından paylaştı ancak ölüm nedeni henüz paylaşılmadı.

Anta Toros, "Adını Feriha Koydum", "Çocuklar Duymasın", "Acı Hayat", "Yarım Elma" gibi birçok yapımda TV izleyici ile buluşmuştu.

ACI HABERİ FİLM-SAN VAKFI DUYURDU

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, üzücü haber sonrası sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ANTA TOROS KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da dünyaya geldi.

1965’te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oldu.

Amerika’da tiyatro eğitimi gören Toros, Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı.

Anta Toros, 2010 yılında hayatını kaybeden, kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli idi ve bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu vardı.

Sanatçının filmografisinden öne çıkan yapımlar:

Adını Feriha Koydum (2011)

Çocuklar Duymasın (2011)

Acı Hayat (2005–2007)

Yarım Elma (2002)

Serseri (2003)

Adanalı (2009)

Büyük Buluşma (2007)

Yasemince (2010)

Sen Ne Dilersen (2005)

Kara Melek (1996)

Mahallenin Muhtarları (1992)

Mezarcı (2016)

Para=Dolar ((2002)

Köstebek (1999)

Bay Kamber (1994)

Zirvedekiler (1993)

Bayan Perşembe (1993)