Tolga Karel, ekranlara dönüyor

Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, ekranlara döndüğünü duyurdu.

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel Türkiye'yi terk edip Amerika'da kendini bambaşka bir hayat kurmuştu.

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel, iflas edince ekranlara dönem kararı aldı.

TV8 ekranlarında başlayacak olan Sıfırıncı Gün dizisiyle ekrana dönecek olan Tolga Karel fragman paylaştı.

"Büyük patron"

"5 yıl sonra geri dönüş" diyen Tolga Karel "Umarım karakterimi beğenirsin. Harika bir ekiple çalışmak benim için gerçekten onur verici" dedi. Tolga Karel kanalın sahibi Acun Ilıcalı'yı da unutmadı ve "Büyük patron iyi iş çıkardı" yorumunda bulundu.