Tolga Sarıtaş'ın eşi Zeynep Mayruk'tan hamilelik pozu geldi

Haber Merkezi

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz Haziran ayında modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi etmişti. Ünlü oyuncu sevgilisiyle Çeşme'de dünyaevine girmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zeynep Mayruk, Instagram'dan karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.

Mayruk, son hamilelik fotoğrafına "Yaşam alanımda rahat bir sabah" notunu düştü.

"HEYECANLIYIZ"

Daha önce katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle sohbet eden Tolga Sarıtaş ile 5 aylık hamile Zeynep Mayruk, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı.

Erkek bebek beklediklerini söyleyen çiftten Tolga Sarıtaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah."