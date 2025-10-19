Abone ol: Google News

Tolgahan Sayışman umreye gitti

Tolgahan Sayışman, umre ziyareti sırasında Kâbe önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 09:34
  • Tolgahan Sayışman umre ziyareti sırasında Kâbe önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
  • Fotoğrafa Zümer Suresi'nden bir ayet ekleyerek duygularını ifade etti.
  • Oyuncu, kutsal topraklardan birçok fotoğraf yayınladı.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, umreye gitti. 

Sayışman, umre ibadeti için gittiği kutsal topraklarda çekilen karelerini de sosyal medyadan yayınladı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Tolgahan Sayışman, Kâbe önünde çektirdiği fotoğrafa Zümer Suresi'nin 53'üncü ayetini not düşerek duygularını şu sözlerle ifade etti; 

"ALLAH'IN RAHMETİNDEN UMUDU KESMEYİN"

"De ki (Allah şöyle buyuruyor); 'Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

