Toprak Razgatlıoğlu, O Ses Türkiye performansıyla Arda Turan'ı hatırlattı

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026, ünlü isimlerin canlı performansına sahne oldu.

Bu yıl jüri kadrosunda müzik ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri yer aldı. Hadise ve Murat Boz jüri koltuğundaki yerlerini korurken, onlara oyuncu ve senarist Gupse Özay ile başarılı komedyen Giray Altınok eşlik etti.

SAHNE ALAN ÜNLÜ İSİMLER VE ŞARKILARI

Yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler performanslarıyla sahneye çıktı:

Ava Yaman – “O Benim Dünyam” / “I Need A Hero”

Burak Yörük – “Yarim Yarim” (Volkan Konak)

Cihan Ünal – “New York New York” (Frank Sinatra)

Rabia Soytürk – “Aldatıldık” (Sezen Aksu)

Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat (Düet) – “Palavra Palavra”

Toprak Razgatlıoğlu – “Çatma Yarım” (Reynmen)

TOPRAK RAZGATLIOĞLU, ARDA TURAN'A 'RAKİP' OLDU

Programda sahne alan MOTOGP şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, canlı performansı ile eski futbolcu Arda Turan'ın 10 yıl önceki performansını hatırlattı.