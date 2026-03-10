Irmak Ünal sporda! Son paylaşımına yorum yağdı

Çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşen ve burada yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Irmak Ünal, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu.

"Her bitiş bir başlangıçtır" mesajıyla yaşadığı duygusal süreci paylaşan Ünal, bu kez azmiyle ilham verdi.

SPOR SALONUNDA

Hastalık sürecinde moralini yüksek tutmaya özen gösteren ve sağlıklı yaşam disiplininden ödün vermeyen 49 yaşındaki Ünal, spor salonunda ağırlık çalıştığı anları takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören görüntülerde, Ünal'ın kaslı ve fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.