Torreira ile aşk yaşıyor! Rabia Soytürk'ün eski aşkından bomba yorum

Teşkilat dizisiyle ekranlara dönen Rabia Soytürk özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

Birkaç ay önce Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı aldı.

ESKİ AŞKI FUTBOLCU

Soytürk'ün adı, ayrılık sonrası Berk Atan ve Lucas Torreira ile anıldı. Ünlü futnolcu ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Soytürk'ün eski aşkı Samet Vuruşan ile barıştığı da iddia edildi. Ancak Vuruşan'dan cevap gecikmedi.

"HAYIRLISI OLSUN"

Vuruşan yaptığı açıklamada "Bu konu ile alakalı çok bir yorum yapmak istemiyorum. Bitti gitti, geçmişte kaldı. Herkesin yolu açık olsun. Herkes için hayırlısı olsun." dedi.