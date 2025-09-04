Abone ol: Google News

Tuba Büyüküstün, yaza özel şiir paylaştı

Tuba Büyüküstün, yaz mevsimine sosyal medyadan yayımladığı bikinili fotoğraflarıyla veda etti ve "Gözlerimde yaş kalbimde sızı... Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi" dedi. Büyüküstün'ün yaza veda şiiri, gönderme olarak algılandı.

Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 13:11
Tuba Büyüküstün'den yaza veda paylaşımı geldi.

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman kafaları karıştıran Büyüküstün, bu kez yaza veda için bir şiir yazdı. 

Rol aldığı yapımın çekimleri için Ayvalık'ta bulunan Tuba Büyüküstün, yaz mevsiminin bitmesiyle yaşadığı burukluğu dile getirdi.

"KALBİMDE SIZI"

Bir yaz daha bitiyor" diyen oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Gökyüzü bulutlandı

Ağırlaştı yürekler

Ayrılıklar bir oyun gibi

Gözlerimde yaş kalbimde sızı

Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi

Ve bir yazı daha devirdik."

GÖNDERME Mİ YAPTI

Büyüküstün'ün sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşıp altına yazdığı şiir, bazı kişiler tarafından gönderme olarak algılandı. 

