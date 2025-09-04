Tuba Büyüküstün, yaza özel şiir paylaştı

Tuba Büyüküstün'den yaza veda paylaşımı geldi.

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman kafaları karıştıran Büyüküstün, bu kez yaza veda için bir şiir yazdı.

Rol aldığı yapımın çekimleri için Ayvalık'ta bulunan Tuba Büyüküstün, yaz mevsiminin bitmesiyle yaşadığı burukluğu dile getirdi.

"KALBİMDE SIZI"

Bir yaz daha bitiyor" diyen oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Gökyüzü bulutlandı



Ağırlaştı yürekler



Ayrılıklar bir oyun gibi



Gözlerimde yaş kalbimde sızı



Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi



Ve bir yazı daha devirdik."

GÖNDERME Mİ YAPTI

Büyüküstün'ün sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşıp altına yazdığı şiir, bazı kişiler tarafından gönderme olarak algılandı.