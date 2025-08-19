Tuba Ünsal ayrılık acısıyla ilgili konuştu: "Ben acıyı güzel kullanırım"

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Tuba Ünsal sosyal medyadaki aktif haliyle dikkat çekiyor.

Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü isim, samimi açıklamalarda bulundu.

Daha önce üç kez evlenip boşanan başarılı oyuncu, takipçilerinden gelen sorulara tek tek cevap verdi.

Ünsal'ın “Ayrılık acısı geçer mi?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu:

"ACIYI GÜZEL KULLANIRIM"

“Hepsi geçer. Ben o kadar ayrılık acısı yaşadım ki! Ayrılık acısı eksperi oldum. Her ayrılık acısı çektiğimde yeni bir öğreti öğrendim. O yüzden o acıyı çok güzel kullananlardanım.”