Tuba Ünsal ayrılık acısıyla ilgili konuştu: "Ben acıyı güzel kullanırım"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda aşk acısıyla ilgili konuşan Tuba Ünsal, her ayrılıktan yeni bir öğreti öğrendiğini ve acıyı güzel kullananlardan olduğunu belirtti.

Yayınlama Tarihi: 19.08.2025 08:30
Tuba Ünsal ayrılık acısıyla ilgili konuştu:

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Tuba Ünsal sosyal medyadaki aktif haliyle dikkat çekiyor.

Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü isim, samimi açıklamalarda bulundu.

Daha önce üç kez evlenip boşanan başarılı oyuncu, takipçilerinden gelen sorulara tek tek cevap verdi.

Ünsal'ın “Ayrılık acısı geçer mi?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu:

"ACIYI GÜZEL KULLANIRIM"

“Hepsi geçer. Ben o kadar ayrılık acısı yaşadım ki! Ayrılık acısı eksperi oldum. Her ayrılık acısı çektiğimde yeni bir öğreti öğrendim. O yüzden o acıyı çok güzel kullananlardanım.”

