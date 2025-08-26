Abone ol: Google News

Şu sıralar magazin gündeminde yer alan taciz ifşalarına Tuba Ünsal kayıtsız kalmadı. 'Benim de başıma geldi' diyerek açıklamalarda bulundu.

Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 13:41
Tuba Ünsal taciz ifşaları hakkında konuştu: 'Benim de başıma geldi'

Şu sıralar ünlü isimlerin sosyal medyada paylaştığı ifşalar geniş yankı uyandırıyor.

İddia sahiplerinin yayınladıkları mesajların ardından sektörde 'susma ve korkma' hareketinin fitili ateşlendi. Gündem olan akımla bu zamana kadar dile getirmedikleri iddiaları dile getirmeye başladı.

"ERKEK EGEMENLİĞİ VAR"

Ekranların popüler isimlerinden Tuba Ünsal, konuya dair açıklamalar da bulundu. Ünlü isim; 'Erkek egemen bir sektör. Benim de başıma geldi. Bunu bugün konuşabildiğimiz için çok mutluyum.' dedi.

Ünsal'a daha sonra yaşadığı taciz olayının hangi projede başınıza geldiği soruldu. Ünlü isim; 'Bunlar işi magazinleştirmek olur. Bir masada 4 kadından 3'ü konuştuğunda tacize uğruyor.' diyerek yanıt verdi.

