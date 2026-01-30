Tuba Ünsal'dan dikkat çeken açıklama: İlişkinin içinde çok paspas oldum!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaşadığı aşklarla magazin gündeminde sıkça yer alan daha önce başından iki evlilik geçen ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün bir programa katılarak herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN PEŞİNDEN KOŞMADIM"

Ünlü oyuncu, aşk hayatıyla ilgili yaşadıklarını samimi bir dille izleyicilere anlattı.

"Ben kimsenin peşinde koşmadım" diyen ama yaşadığı ilişkilerde kendisinden çok şey verdiğini açıklayan Ünsal, şöyle konuştu:

"PASPAS ETTİLER"

"İlişkinin içinde çok paspas oldum. Evde yemek de yapayım, çocuklara da bakayım derken böyle bir gün çöktüm. Aşk değil bu" ifadelerini kullandı.

Ünsal, şu sıralar kendisinden 11 yaş küçük yeni sevgilisi Emir Ulusoy ile ilişki yaşıyor.