Tuğba Özay bulutlardan şüphelendi: Bunlar kimyasal püskürtme

Bir zamanların ünlü mankeni Tuğba Özay, son dönemde sık sık politik ve çevresel bağlamda yaptığı garip çıkışlarla gündeme geliyor.

Komplo teorileri ile yakından ilgilenen Özay, son paylaşımıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özay, bu kez bulutlardan şüphelendi.

Teknesinde gökyüzündeki bulutları görüntüleyen Özay, aslında görünenlerin bulut değil kimyasal püskürtme olduğunu söyledi.

"BUNLAR BULUT DEĞİL KİMYASAL PÜSKÜRTME"

'Şeytani akıl' tarafından yapıldığını iddia ettiği püskürtmenin zararlarını sıralayan Özay, şunları söyledi:

"Evet arkadaşlar bunlar bulut falan değil. Bu kimyasal püskürtmenin sonucudur. Bunların hiçbiri bulut değil. Şeytani aklın şeytani düzenin, sadece ülkemize de değil, dünyanın birçok ülkesine yapmış olduğu işte bu korkunç spreyleme.

"AVRUPA'DA DA ÇOK FAZLA YAPILIYOR"

Avrupa'da da çok fazla yapılıyor, oradan da bana çok ciddi görüntüler geliyor. Orada yaşayan arkadaşlarım var. Diyorlar ki, 'ağır spreyleme yaptıklarında biz nefes dahi alamıyoruz. Evden çıkamayacak duruma geliyoruz. Baş ağrısı yaşıyoruz. Mutsuz ve huzursuzuz. Anksiyete, baş dönmesi, sinirlilik oluyor.'

"ARTIK TÜRKİYE UYANDI"

O yüzden bunları iyi öğrenin artık. Ülkemiz kimyasal püskürtmeye maruz kalıyor. Bu arada yeni de değilmiş. Bizler daha yeni yeni uyanıyoruz. Ama artık Türkiye uyandı. Bunu herkes böyle bilsin. Biz partici falan da değiliz. Vatan millet devlet diyoruz. Biz vatanımızda bu püskürtmeleri istemiyoruz. Bu püskürtmeleri yapanları bu topraklardan püskürteceğiz.

Korkmuyoruz. Bu ülkenin ne Fatma Bacı'sı biter ne Nene Hatun'u biter ne de Kuvayi Milliye ruhu biter."