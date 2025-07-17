Tuğba Özay gençlerin giyim tarzını eleştirdi: “Sokağa sütyenle çıkılmaz”

Eski manken Tuğba Özay, YouTuba'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Özay, sokaktaki bazı gençlerin giyim tarzını eleştirdi.

"HER ŞEYİN BİR RACONU VAR"

Şimdiki gençliği hiç beğenmediğini dile getiren model, “Her şeyinde bir dozu var. Geçenlerde üniversite sınavında o nedir öyle sütyenle ve şortla... Olmaz, her şeyin bir raconu vardır. Yerine göre olacak her şey. Üniversite sınavına sütyenle, o kadar kısa şortla gidilir mi? Nasıl olur? Öyle gidilecek yer vardır, gidilmeyecek yer vardır. Sokağa sütyenle çıkılmaz.” ifadelerini kullandı.

Özel hayatıyla iligli de samimi açıklamalarda bulunan model, “Kriterlerime uygun birini bulamazsam sperm bankasından çocuk yapacağım. Hayalim bir kız, bir erkek olsun ve kendi soyadımı verip, babamın soyunu sürdürmek istiyorum.” dedi.