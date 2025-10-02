Tuğba Özay programda uyuyakaldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden eski manken şimdilerde şarkıcılık yapan Tuğba Özay, ilginç açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.

‘Dönüşüm Yolculuğu’ isimli YouTube programına konuk olan model, sohbet babasına geldiğinde duygusal anlar yaşadı.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Özay, babasını özlediğini ve hâlâ hayatında rehberliğini hissettiğini anlatırken bunun üzerine Anıl Şehirlioğlu, kendisine kuantum drama ile baba çalışması yaptı. Özay, canlı yayında uykuyakaldı. Bir süre sonra kendine gelen Özay, “Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. O an kendimi bıraktım ve çok derin bir huzur hissettim. Sanki içimde bir şeyler dönüştü.” dedi.