Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un ölümüyle ilgili konuştu

2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un merak edilen vasiyeti açıklandığında şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından açıklama yaparak duruma tepki göstermişti. Hatta miras yüzünden mahkemeye başvuran hakkını almak için elinden geleni yapan ünlü şarkıcı hüsranla dönmüştü.

Tuğçe Tayfur, yaptığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla "Yedi yeğen malları aldı, beş çocuğu dışarıda kaldı. Babamın yeğenleri her şeye sahip oldu, çocuklarına hiçbir şey bırakılmadı. Yeğenlerinin çocukları ve gelinleri bile pay almış ama biz kardeşler mirastan tamamen dışlandık." demişti.

"BİZİ KANDIRDILAR"

Bir açılışta görüntülenen Tuğçe Tayfur, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, babasının hastaneye kaldırıldığı dönem neden ziyaret etmediğini aylar sonra açıkladı. "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum. Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var.

Biz o kavgaları bırakıp sadece babam nasıl öğrenmeye çalıştık. Ama karşı taraftan biz cevap alamadık. Bunun yerine yakın dostlarımı soktum araya ve öğrendim ki 'grip' olmuş. 'Ya çok abartıyorlar sadece grip' diye bir mesaj gördüm. Öyle olunca tamam dedim o zaman bebeğimle evde durabilirim. Nedense grip diye söylenildi ama cenazesi çıktı hastaneden. Ben o dönem zor hamilelik geçiyordum. Biz babamın neden hastaneye gittiğini anlayamadık.''