Tuğçe Tayfur başörtülü tarzından vazgeçti Başörtülü pozlarına ara veren ve açık hallerini paylaşan şarkıcıya gelen yorumlar gündem oldu.

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Usta şarkıcı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde maneviyata yönelmesiyle gündeme gelmişti.

Yeni kararlar alıp sahneleri de bırakan Tayfur, farklı tarzı ile dikkat çekmiş ve "Geçiş sürecindeyim" demişti

"Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım"

Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil" diyerek durumu ifade etmişti.

"Çabuk açıldın"

Başörtülü tarzına ara veren Tayfur'un yeni pozlarına "Çabuk açıldın" yorumları yağınca ünlü isim rahatsız oldu. Tuğçe Tayfur bazı takipçilerini tersleyerek "Size ne kadar lazım?" yorumunda bulundu.