Tuğçe Tayfur'dan annesi Necla Nazır'a övgü: Gurur duyuyorum

Geçtiğimiz aylarda babası Ferdi Tayfur'u kaybeden Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü isimlerden.

Yaşadığı acıdan sonra sosyal medya hesabından sık sık babasına olan özlemini dile getiren Tuğçe Tayfur, bu defa annesi eski oyuncu Necla Nazır'ı paylaştı.

ANNEYE ÖVGÜ

Tayfur, annesiyle ilgili bir paylaşım yaparak övgü dolu yorumlarda bulundu. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necla Nazır, bir ödül töreninde ödül aldı.

"SORUMLULUK SENDEYDİ"

O anları Instagram hesabında paylaşan Tuğçe Tayfur, yayınladığı gönderiye şu notu düştü:

"Canım annem seninle gurur duyuyorum. Küçükken ailenin bütün sorumluluğunu sırtlandın. Her zaman ayaklarının üstünde durdun ve kimseye minnet etmedin. Sen benim gönlümün sultanısın."