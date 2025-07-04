Tuğçe Tayfur'dan çocuklu yeni kare! "Allah isteyene nasip etsin"

Geçtiğimiz aylarda vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

3 ÇOCUĞU OLDU

3. kez anne olan Tayfur, doğumdan sonra bir süre hastanede tedavi gören kızı Necla Hira ile fotoğrafını paylaştı. Yoğun bakımda tedavi gören Necla Hira'nın son sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Sosyal medyayı sık kullanan Tayfur, günler sonra bebeğiyle yeni bir karesini paylaştı.

"ŞAHİT OLDUNUZ HER ANIMIZA"

Şarkıcı, kızı Necla Hira ile birlikte yer aldığı fotoğrafa; "Kim derdi 3 evladım olacağını. Efe'mle ben de büyüdüm, sizler de şahit oldunuz her bir anımıza. Şimdi sıra kızlarda. Sonsuz aşklarım benim. Allah cümle ümmetin evlatlarını korusun. Allah isteyene nasip etsin." notunu düştü.