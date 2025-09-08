Tuğçe Tayfur'un isyanı sürüyor: 'Allah'ın oyunu çok daha büyük"

Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Babasının aile üyeleriyle davalık olan Tayfur, son paylaşımında da isim vermeden isyanını dile getirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tuğçe Tayfur, paylaşımına şu notu düştü:

"SIRLAR ORTAYA ÇIKIYOR"

"Bak ya, bak ya! Arkamı dönmeye gelmiyor. Bak tutulma başladı, sırlar ortaya çıkıyor. Arkamdan iş çevirmek ne ya? Ne para hırsıymış bu arkadaş ya. Ben çok şükür hükümet gibi kadınım. Sizin oyunlarınız bana işlemez çünkü Allah'ın oyunu çok daha büyük. Ama şunu hatırlatacağım: Adam satandan adam olmaz. Annemin hatırına susuyorum şimdilik."