Türkan Şoray hayranlarına mesaj gönderdi

Türkan Şoray'dan duygusal paylaşım...

Artık ekranlarda yer almayan ancak sosyal medyayı aktif kullanarak hayranlarıyla buluşan Şoray, duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu, yıllardır filmlerini izleyen ve kendisini destekleyen hayranlarına olan sevgisini içten sözlerle dile getirdi.

"YORUMLARINIZI TEK TEK OKUYORUM"

Türkan Şoray paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Sayfamı takip eden sizler; sevenlerim, sevdiklerim, yıllardır filmlerimin seyircileri… Yorumlarınızı tek tek okuyorum; yüreğim mutluluktan eriyerek, zaman zaman gözlerim dolarak… Öyle içten, öyle samimi ki.

"ÖLENE KADAR KALBİMDESİNİZ"

Her bir yorum yazanı görüp sarılıp öpmek istiyorum. Tabii ki bu mümkün değil ama sizler biliyorsunuz ki siz, sevdiklerim, ölene kadar kalbimdesiniz."