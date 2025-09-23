Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu

Türkiye'nin en güvendiği ünlü isimlere yönelik bir araştırma yapıldı.

MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2025 sonuçları belli olurken, listede değişmeyen bir isim var.

Bu isim ise 6 yıldır listenin zirvesinde olan Haluk Levent oldu.

Levent, Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü olarak 6 yıldır zirveden inmeyerek bir rekora imza attı.

12 ilde 1000 kişiyle online yapılan araştırmaya göre Haluk Levent, 6 yıl üst üste Türkiye’nin en güvenilen ünlüsü seçilerek liderliği kaptırmadı.

2017’de ünlülerin ürün ve hizmet tavsiyelerine duyulan güven yüzde 28,8’den 2025’te yüzde 39,3’e çıktı.

Güvenilirlik oranı da yüzde 31,2’den yüzde 40,3’e yükseldi.

SESSİZ KALAN ÜNLÜLER PUAN KAYBETTİ

Araştırmada sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin kamuoyu nezdinde puan kaybettiği vurgulandı.

İMİRZALIOĞLU VE ANLI'NIN DA YERİ DEĞİŞMEDİ

Haluk Levent’in ardından Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı da listede yerlerini korudu.

Kenan İmirzalıoğlu ikinci, Müge Anlı üçüncü sırada yer aldı.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Onları sırasıyla şu isimler takip etti:

ŞENER ŞEN

ALİ SUNAL

MURAT YILDIRIM

TARKAN

HALUK BİLGİNER

TOLGA ÇEVİK

BEYAZIT ÖZTÜRK

ARAS BULUT İYNEMLİ

KIVANÇ TATLITUĞ

DEMET AKBAĞ

İLKER AYRIK

DEMET EVGAR

LİSTEDE YÜKSELEN YENİ YILDIZLAR

Bu yıl listeye Murat Yıldırım da girdi.

Ünlü oyuncu listenin 7’nci sırasında yer aldı.

Murat Yıldırım’la beraber Ali Sunal, Tolga Çevik, Demet Evgar ve Tolga Sarıtaş da ilk defa ‘en güvenilir ünlüler’ listesine adını yazdırdı.

Tarkan ise 13’üncü sıradan 8’inci sıraya yükselerek güven endeksinde puan kaybetmeyen tek sanatçı oldu.