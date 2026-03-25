Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısı kaldırıldı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık işlemleri tamamlanan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

ŞARKISI KALDIRILDI

Tutuklanan 28 yaşındaki şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'na YouTube'dan kötü haber.

"GİDESİM VAR" GİTTİ

Kalaycıoğlu'nun "Gidesim Var" adlı şarkısına, YouTube platformunda erişim engeli getirildi. Kısa sürede 9 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan video, platformdan kaldırıldı. Videonun, telif hakkı talebi nedeniyle kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.