Tuvana Türkay, tatile doymadı! Pozlarına beğeni yağdı

Ekranların sevilen projelerinden Teşkilat dizisiyle son olarak ekranda olan Tuvana Türkay, diziden ayrıldı.

Diziden ayrılır ayrılmaz soluğu yurt dışında alan Tuvana Türkay tatile çıktı.

TUVANA TATİLDE

Sosyal medyada denize girdiği anları paylaşan ve bikinili haliyle fit görünümünü sergileyen oyuncu, hayranlarından beğeni topladı.

Oyuncu burun estetiğinden çene hattına, dudak dolgularından yüz hatlarını belirginleştiren uygulamalara kadar birçok işlemden geçtiği bilinen oyuncu, sık sık son haliyle de konuşuluyor.