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Haber Merkezi

Yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programına konuk olarak katılan Sabri Yıldız, programda yaptığı sıra dışı hareketlerle tanınıyordu.

'Uçan adam' olarak tanınan Sabri Yıldız'dan üzen haber geldi.

"HAVADA DURDUĞUNU" İDDİA ETMİŞTİ

Türk televizyon tarihinin en ilginç karakterlerinden biri olarak hafılarda yer edinen Sabri Yıldız, katıldığı programda "Allah Allah" nidalarıyla kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia etmişti.

Ayrıca, "Havada durdum şahitlerim var" repliği de sosyal medyada gündem olmuş ve uzun yıllar ününü sürdürmeye devam etmişti.

MADDİ ZORLUKLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan, Yıldız, bazı filmlerde rol almış ancak medya sektöründe uzun süre tutunamamıştı.

Bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla da gündeme gelmişti.

Ünlü isim, son olarak Hayrettin'in sunduğu Kaos Show'a konuk olmuştu.

HAYATINI KAYBETTİ

"Uçan Adam" Sabri Yıldız'ın hayatını kaybettiği açıklandı...

Vefat haberini YouTuber Testo Taylan, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"UÇAN ADAM SABRİ ABİM VEFAT ETMİŞ, ŞU AN HABERİM OLDU"

Sabri yıldız ile bir fotoğraf karesini paylaşan Testo Taylan, paylaşımına ise şu notu düştü: