Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı boşanıyor

2022'de Roma'da evlenen Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı, sürpriz bir şekilde evlenmişlerdi.

Bu mutlu haberi ise ilk olarak sosyal medya hesaplarından paylaşmıştılar. Fakat çiftin mutlulukları uzun sürmedi.

Düğünlerini görkemli bir şekilde Fuat Paşa Yalısı'nda yapan ikiliye nazar değdi.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN AŞK

'Ay tenli kadın' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Beydemir'in Filiz Yazıcı ile tanışması sosyal medyadan olmuştu.

İLK ADIMI İPEK ATTI

Bir programa katılan ikili 'İlk adımı kim attı?' sorusuna Yazıcı, 'Benim' diyerek tanışma hikayelerinin sosyal medya başladığını anlatmıştı.

Gelen haber sonrası hayranlarını üzen ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.