Ufuk Özkan'dan sevindiren haber: Taburcu oldu

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı iddiası, sevenlerini üzmüştü.
Hastaneye kaldırılan Özkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, söz konusu iddialar sonrası ünlü oyuncudan ilk açıklama yapılmıştı.
BİR SÜREDİR KARACİĞER YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Ufuk Özkan'ın bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gördüğü biliniyordu.
Geçtiğimiz günlerde evde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, birkaç gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
TABURCU EDİLDİ
Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi...
Ufuk Özkan, taburcu oldu.
"BİZ HASTANEDEN ÇIKTIK"
Özkan, sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında hastaneden çıktığı bir kareye yer veren ünlü oyuncu, "Biz hastaneden çıktık. İyiyiz." ifadelerini not düştü.