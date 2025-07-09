Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızı yine yasaklı maddeye bulaştı

Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda 20 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un kriz geçirdiği anlarda kendisini odasına kilitlediğini ve zor bir dönemden geçtiklerini duyurmuştu.

Bu dönemin ardından kızı tedavi olmayı kabul etmiş, aile ise rahatladığı bir sürece girmişti...

YİNE OLAY ÇIKARDI

Melek Bal Ertuğrul, bulunduğu paylaşımlarda birkaç gündür sokakta olduğunu, kafelerde ve otobüslerde vakit geçirdiğini söyleyince takipçileri, evine dönmesi için ısrar etti.

Evine dönen genç kız, odasını bıraktığı gibi bulamadığı gerekçesiyle olay çıkardı, yaşanan arbedede elinden hafif yaralandı. Eve polis ve ambulans çağrıldı.

"KENDİSİNE YA DA BİZE ZARAR VEREBİLİR"

Melek Bal Ertuğrul, ailesinin kendisini akıl hastanesine kapatmaya çalıştığını öne sürerken, Oktay Ertuğrul, kızının yeniden madde kullanmaya başladığını söyledi.

Oktay Ertuğrul; "Maddeye tekrar başladı. Muhtemelen bu kez farklı bir madde kullandı. Algısı kayıptı o paylaşımları yazdığı sırada... Ben kendisine, 'Tekrar hastane sürecine geçebiliriz' dedim, tepki gösterdi. Daha önce Liman Ayık Yaşam Derneği’nde şifa bulmuştu.

Şimdi oraya da, hastaneye de gitmiyor. Kendisine, bize veya dışarıda birisine zarar verebilir. O akşam da bir kriz yaşadık. Polis, bir şey yapamadı. Nasihat verip kapıdan döndüler. Mahkemeye başvurmamız gerekiyormuş." dedi.

"ÇOCUĞUM ACI ÇEKİYOR"

Oktay Ertuğrul, yalnızca kendi çocuğu için değil, başka gençler için de mücadele ettiğini dile getirdi: