Umut Candan son paylaşımıyla korkuttu: "Biri beni öldürsün"

Ünlü fenomenlerden Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Kısa sürede 23 kiloya kadar düşen fenomen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Candan'ın vefatının ardından zor günler geçiren anne Umut Candan, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

"BİRİ BENİ ÖLDÜRSÜN"

Candan, yaptığı son paylaşımda da kızının fotoğrafını yayınlayarak "Ben de sabredeceğim ve kızımın yanına cennete gideceğim. Biri beni öldürsün.

Suçsuz yere cezaevine girmek ve bunun sonucunda suçsuz yere eşinin onu terk etmesi kuzumu öldürdü. Allah'ım burası cehennemin en dibi. Beni de Nihal'imin yanına götür." dedi.